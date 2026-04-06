La lluvia vuelve a Huelva tras la Semana Santa con un cambio de tiempo a partir de mitad de semana

La estabilidad y el ambiente casi veraniego con el que Huelva ha cerrado la Semana Santa darán paso en los próximos días a un nuevo cambio de tiempo marcado por la inestabilidad y la vuelta de las precipitaciones.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el inicio de la semana aún mantendrá temperaturas suaves e incluso elevadas, con máximas que seguirán por encima de los 25 grados en muchos puntos de la provincia. Sin embargo, esta situación comenzará a cambiar a partir del martes y, especialmente, el miércoles.

Será a mitad de semana cuando se espera la llegada de un frente atlántico que traerá consigo cielos más nubosos, descenso térmico y probabilidad de lluvias, que podrían ser más frecuentes de cara al jueves y viernes. Las temperaturas también experimentarán una bajada, alejándose de los valores casi veraniegos registrados durante el fin de semana.

Este cambio de tendencia devolverá un ambiente más propio de la primavera, con alternancia de nubes y claros y episodios de precipitaciones intermitentes, aunque por el momento no se prevén fenómenos adversos destacados.

Tras varios días de calles llenas, terrazas a rebosar y calor inusual para estas fechas, la provincia se prepara así para una semana más variable, en la que el paraguas podría volver a ser necesario en distintos momentos.