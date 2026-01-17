Llegar a fin de mes en Huelva: más del 70% del sueldo se va en gastos básicos

Vivir en Huelva en 2025 implica destinar la mayor parte del salario a cubrir necesidades básicas. De media, los hogares emplean más del 70% de sus ingresos mensuales en vivienda, alimentación, energía y transporte.

La vivienda sigue siendo el gasto principal, con un peso cercano al 35% del presupuesto, seguida de la alimentación, que ya supone alrededor del 16%, y de los suministros básicos, que superan el 12%. El transporte y otros gastos obligatorios completan el reparto.

Este escenario deja poco margen para el ahorro o el consumo, especialmente en hogares con salarios bajos, familias monoparentales o personas que viven solas. Cualquier subida de precios tiene un impacto inmediato en la economía doméstica.

La consecuencia es una creciente sensación de vulnerabilidad económica, incluso entre personas con empleo estable.