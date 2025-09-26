La limpieza y el mantenimiento preventivo del alcantarillado de la ciudad ante la llegada del otoño es fundamental

Aguas de Huelva estima que a lo largo de todo el año 2025 se realizarán labores de mantenimiento de unos 24.000 sumideros, casi el equivalente a limpiar dos veces el número de imbornales existentes en la ciudad de Huelva.

La programación de la limpieza preventiva de la red de alcantarillado se realiza a primeros de año teniendo siempre en cuenta la intensificación de la limpieza de sumideros de las zonas más conflictivas (inundables) durante el verano. La idea es intentar dar dos veces la vuelta a la ciudad en las labores de limpieza de todos los sistemas de imbornales y pozos de registros que conforman la red de saneamiento de Huelva.

Inspección Colector Calle Las Bocas

La empresa cuenta con herramientas tecnológicas que realizan una limpieza optimizada de las redes de saneamiento. Este sistema con tecnología digital para el mantenimiento preventivo y correctivo de la limpieza de la red de alcantarillado facilita el análisis del estado real de la red y sus condicionantes. Además, permite planificar las operaciones de limpieza de forma óptima y la gestión completa de todas las actuaciones de campo (como la recogida de datos o la gestión de órdenes de trabajo, entre otros), gracias a una aplicación móvil implementada sobre dispositivos tipo tablet.

Actuación alcantarillado Bda Navidad

Un verano muy seco acompañado, en ocasiones, de fuertes rachas de viento provoca que gran parte de los más de 14.000 imbornales de la ciudad se llenen de residuos, hojas y ramas. Por ello, desde la empresa, en coordinación con el área de movilidad del Ayuntamiento de Huelva, intensifican durante los meses de verano las labores de limpieza de la red de alcantarillado de la ciudad. Todo ello, con el principal objetivo de prevenir posibles problemas ante futuras lluvias, por otra parte, también muy deseadas.

Tecnología digital limpieza

Una tarea muy complicada debido a diferentes factores para tener en cuenta como son, el cambio climático, causante en los últimos años de períodos de grandes sequías, pero a su vez, de episodios de lluvias más intensas. La acumulación de residuos no se detiene; cuando limpias una zona de la ciudad, la otra punta de esta puede verse afectada de nuevo con la acumulación de más residuos y hojas.

Además de estas tareas de mantenimiento en los imbornales de Huelva, se realizan limpiezas preventivas en las estaciones de bombeo, tanto pluviales como fecales, así como la limpieza de los colectores principales ubicados en las zonas bajas de la ciudad, con mayor capacidad de desagüe, habiéndose realizado la limpieza de aproximadamente de más de 6 km (6.000 metros lineales) de colector durante este verano.

Aguas de Huelva y la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de la red de saneamiento cuentan con una plantilla encargada de velar por el buen funcionamiento de la red de saneamiento de la ciudad, cercana a la veintena de trabajadores, incluyendo los servicios de guardia y retén.

El operativo se dedica a la revisión y mantenimiento de los 400 kilómetros de red de saneamiento del término municipal de Huelva y de la Autoridad Portuaria, con sus 13.746 pozos de registro, 6.233 acometidas y 29 estaciones de bombeo, así como de la limpieza dos veces al año de los 14.874 imbornales y de una gran parte de los colectores, que la empresa Aguas de Huelva planifica y coordina dentro de los trabajos preventivos, limpieza de puntos críticos de la red, inspecciones de la red, actuaciones en periodo de lluvias intensas, trabajos correctivos y servicios de guardia.

Otras limpiezas que se hacen tienen carácter correctivo, ya que se realizan a demanda del departamento de mantenimiento de la empresa encargado de las estaciones de bombeo, cuando se observa el atasco de alguna bomba. Como mínimo se limpian las estaciones una vez al año, siendo seis las limpiezas previstas en la Estación de Bombeo de Cabecera.

El parque de vehículos y maquinaria encargado de estas labores de limpieza y mantenimiento preventivo anual está compuesto por dos camiones mixtos de aspiración-impulsión para limpieza de red (que combinan la aspiración por alto vacío e impulsión, siendo capaces de disgregar y arrastrar por medio de lanzamiento de agua a alta presión y aspirar los sedimentos acumulados en los pozos de registro), un vehículo ligero hidrolimpiador para limpieza de imbornales en zonas peatonales, plazas y calles de difícil acceso al camión, un vehículo ligero para inspección y supervisión del servicio, y una pértiga periscopio especializada de filmación de alcantarillas tipo Quickview. Durante las limpiezas especiales de verano previas a las épocas de lluvia esta dotación aumenta a cuatro camiones mixtos de aspiración e impulsión.

TOALLITAS Y RESIDUOS ARROJADOS A LA RED

Por último, la empresa Aguas de Huelva hace un llamamiento a la ciudadanía; “. El uso inadecuado de los sistemas de alcantarillado de las viviendas puede provocar averías y situaciones de peligro en el sistema general. Entre estos usos inapropiados están la eliminación a través del inodoro de las