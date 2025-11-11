Libertad provisional para los tres detenidos por la presunta agresión sexual en Cartaya

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ayamonte ha dejado en libertad provisional a los tres hombres arrestados por su presunta implicación en una agresión sexual ocurrida en Cartaya (Huelva).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza ha acordado para los investigados varias medidas de control: la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima, la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado.

El tribunal ha tomado esta decisión al no haber solicitado ni la Fiscalía ni la acusación particular su ingreso en prisión, algo que la magistrada no puede decretar por iniciativa propia. Los tres hombres, todos mayores de edad, prestaron declaración ante la jueza y se les investiga por un presunto delito de agresión sexual, a la espera de las pruebas y diligencias que se practiquen en los próximos días.

La Guardia Civil informó el lunes de que la agresión habría tenido lugar en un garaje abandonado del municipio onubense. El caso sigue abierto y bajo secreto de sumario.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado que desde la Junta de Andalucía “se han activado todos los recursos” para garantizar la atención integral a la víctima.

Este suceso se produce apenas unos meses después de otro caso similar registrado también en Cartaya, el pasado mes de julio, cuando un hombre fue detenido y enviado a prisión provisional acusado de otra agresión sexual. La repetición de estos hechos ha generado preocupación entre los vecinos del municipio.