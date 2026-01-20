Lepe llora la muerte de Andrés Gallardo Vaz en el accidente ferroviario de Adamuz

Lepe vive horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Andrés Gallardo Vaz, vecino del municipio y una de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). La noticia ha causado una gran conmoción entre familiares, amistades y vecinos, que aún tratan de asimilar la pérdida.

En señal de respeto y duelo, el Ayuntamiento de Lepe ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y quedarán suspendidos todos los actos oficiales previstos.

Desde el Consistorio se ha trasladado el más sincero pésame a la familia y personas cercanas a Andrés Gallardo Vaz, mostrando el apoyo, el cariño y la solidaridad de todo el pueblo de Lepe en estos momentos tan difíciles.

El Ayuntamiento ha querido agradecer también la labor de los servicios de emergencia, sanitarios y cuerpos de seguridad, así como la respuesta ejemplar del municipio de Adamuz, destacando su humanidad, profesionalidad y solidaridad ante una tragedia de enorme magnitud.

Lepe permanece consternado por una pérdida que ha golpeado de lleno al municipio.