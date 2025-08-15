La provincia celebra un 15 de agosto repleto de fiestas patronales en toda la provincia

Este viernes 15 de agosto, la provincia de Huelva se llenará de música, color y fervor con motivo de la festividad de la Virgen de la Asunción y de otros patronos locales. Decenas de pueblos vivirán su día grande, convirtiendo el mapa onubense en un mosaico de procesiones, ferias y romerías que reúnen a miles de vecinos y vecinas en las calles.

En la costa, Punta Umbría será uno de los grandes focos de atención con la procesión marítima de la Virgen del Carmen, que a las seis de la tarde partirá de la capilla de Lourdes para surcar la ría en canoa antes de recorrer el centro urbano. Lepe, por su parte, vivirá el momento más esperado de sus fiestas patronales con la salida de la Virgen de la Bella, en una procesión que cada año atrae a multitudes.

Fiestas patronales en torno al 15 de agosto. Recinto ferial en Aljaraque / Fotografía Ayuntamiento de Aljaraque

En Palos de la Frontera, la Virgen de los Milagros protagonizará una jornada que arrancará al mediodía con la Función Principal y culminará por la noche con la procesión y un espectáculo de fuegos artificiales en el mirador de la Fontanilla. Aljaraque rendirá honores a la Virgen de los Remedios tras la misa vespertina, y Beas hará lo propio con la Virgen de los Clarines en la aldea del mismo nombre.

Fiestas patronales en torno al 15 de agosto. La Virgen de los Clarines en Beas / Fotografía: Ayuntamiento de Beas.

En el interior, Arroyomolinos de León abrirá su feria patronal con dos procesiones de la Virgen de los Remedios —una por la mañana y otra por la noche— y actividades populares como el tradicional “toro de fuego”. Otros municipios como Almonaster la Real, Fuenteheridos, Gibraleón, Chucena, Villarrasa, Manzanilla, Minas de Riotinto o El Almendro también ofrecerán sus propias celebraciones, demostrando que en cualquier punto de la provincia habrá fiesta.

Quien desee conocer Huelva desde sus tradiciones tendrá mañana una oportunidad única: allí donde se encuentre, tendrá cerca unas fiestas patronales llenas de vecinos y vecinas disfrutando en la calle, compartiendo procesiones, música y convivencia. El 15 de agosto se confirma, un año más, como una fecha marcada en rojo en el calendario festivo onubense.