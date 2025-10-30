La Junta mantiene en Huelva una inversión casi idéntica a 2025 y solo sube algo más de dos millones de euros

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 destinará a la provincia de Huelva 320,09 millones de euros, apenas 2,39 millones más que los 317,7 millones previstos para 2025. Esta ligera subida mantiene a Huelva como la provincia con mayor inversión por habitante de toda la comunidad, con 591 euros por persona, muy por encima de la media regional, que se sitúa en 452 euros.

La inversión permitirá reforzar servicios esenciales y proyectos estratégicos en toda la provincia. Entre los detalles más destacados:

Sanidad: 17,1 millones de euros, con partidas específicas para construcción, equipamiento y mejora de centros sanitarios (2,8 millones), nuevas infraestructuras de Atención Primaria (2 millones) y reposición de instalaciones (2 millones).

Educación: 11,9 millones para obras, renovación y digitalización de centros educativos, especialmente en municipios rurales.

Infraestructuras hidráulicas: 36 millones destinados a saneamiento, depuración y abastecimiento de agua.

Protección ambiental: 6 millones para la renaturalización de la superficie de Doñana, dentro de los acuerdos con el Gobierno central.

Carreteras y movilidad: 8 millones para conservación y mejoras de carreteras y 5,5 millones para plataformas reservadas y carriles Bus‑VAO.

Otros proyectos: 1,1 millones para la rehabilitación del Palacio de Justicia.

Huelva representa aproximadamente el 6 % del total del presupuesto de la Junta, lo que refleja la importancia de la provincia dentro de la estrategia regional y la intención de mantener una política de inversión estable y sostenida.

Aunque el aumento respecto a 2025 es mínimo, la cifra confirma la apuesta de la Junta por garantizar recursos suficientes para cubrir necesidades básicas, impulsar mejoras en infraestructuras y servicios, y mantener a Huelva como la provincia con mayor inversión por habitante en Andalucía.