La Junta confía en identificar hoy a todas las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado su confianza en que este martes quede completamente cerrado el proceso de identificación de las 41 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, lo que permitirá informar oficialmente a todas las familias afectadas.

En declaraciones realizadas a Antena 3, Sanz ha subrayado que la prioridad sigue siendo la evolución de los heridos que permanecen ingresados, 13 de ellos en unidades de cuidados intensivos, al tiempo que se culmina un proceso de identificación que ha requerido un trabajo ininterrumpido durante la noche.

Según ha explicado, los equipos forenses han avanzado en la realización de las autopsias y en las pruebas necesarias para confirmar la identidad de las víctimas, un procedimiento que se apoya en muestras aportadas por los familiares y coordinado por la Guardia Civil. El consejero ha indicado que las previsiones apuntan a que todas las autopsias quedarán finalizadas a lo largo de la mañana de este martes.

Sanz ha destacado el esfuerzo del Instituto de Medicina Legal, que está acelerando al máximo los trabajos dentro de un proceso que ha calificado como “complejo y necesariamente lento”, debido a la realización de pruebas de ADN y a los trámites judiciales previos a la comunicación oficial a las familias.

En este sentido, el consejero ha señalado que, según la información trasladada por los responsables forenses y la Guardia Civil, la previsión es que durante la jornada de hoy todas las familias reciban confirmación definitiva sobre la identidad de sus seres queridos, cerrando así una de las fases más delicadas del operativo tras el siniestro.