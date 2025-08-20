La Junta de Andalucía no tiene un cierre definido para el vertedero tóxico de Nerva, según Ecologistas en Acción Huelva

La gestión del vertedero tóxico de Nerva continúa generando incertidumbre. Aunque desde hace más de tres años el presidente de la Junta de Andalucía asegura que se trabaja en un “cierre ordenado” de los vasos, la realidad, según denuncian Ecologistas en Acción Huelva, dista de esa promesa.

La empresa responsable del vertedero, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), ha presentado un proyecto y cronograma para la modificación sustancial de su autorización ambiental actual. El documento contempla el sellado de todos los vasos para 2041, pero incluye la construcción previa de diversas instalaciones que permitirían seguir gestionando residuos peligrosos y no peligrosos durante todo el proceso. Además, la propia compañía advierte que los plazos y previsiones “no se pueden interpretar como valores definitivos” y podrían variar a lo largo de la vida útil de los depósitos.

Ecologistas en Acción Huelva critica que este proyecto no es más que una actualización del presentado en 2019, que ya recibió numerosas alegaciones sin que ni la empresa ni la administración hayan dado respuesta satisfactoria. Entre las preocupaciones figura la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados y de aguas industriales externas, provenientes en principio de casi cualquier tipo de industria, lo que, según los expertos, complica la garantía de un cierre seguro y definitivo.

El diputado del Partido Popular por Huelva y Secretario Primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González, había asegurado hace nueve meses que “con un Gobierno del PP en la Junta se está procediendo a clausurar los depósitos de forma seria y ordenada”. Sin embargo, la documentación presentada por DSM muestra que los plazos previstos se extienden hasta 2041 y dependen de condicionantes que podrían alargar indefinidamente la actividad del vertedero.

Ecologistas en Acción Huelva reclama a la Junta de Andalucía una intervención clara y un cronograma realista que garantice la seguridad ambiental y la salud de la población afectada por este vertedero, una de las infraestructuras más controvertidas de la provincia de Huelva.