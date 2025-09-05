La Junta de Andalucía llama a la calma tras la detección del foco de gripe aviar en El Cerro de Andévalo

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha lanzado un mensaje de tranquilidad tras confirmarse un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en El Cerro de Andévalo.

Fernández-Pacheco ha asegurado que se está actuando “desde el primer momento de manera coordinada” y que se han activado todos los protocolos necesarios “para garantizar la salud de los andaluces”. Entre las medidas adoptadas, ya se ha procedido al sacrificio de las aves, la desinfección de las instalaciones y la creación de un perímetro de seguridad de diez kilómetros para evitar la propagación del virus.

El consejero ha destacado que se trata de una enfermedad que Andalucía ya ha enfrentado con anterioridad, por lo que los servicios de salud animal cuentan con protocolos establecidos y experiencia para actuar de manera efectiva. “Vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad y nos ceñiremos a los procedimientos necesarios”, ha señalado.

Con estas actuaciones, la Junta busca asegurar que la situación permanezca controlada y transmitir tranquilidad a la población ante el brote detectado.