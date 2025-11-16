El juicio por la muerte de la fotoperiodista onubense Alicia Rodríguez comienza mañana en la Audiencia Provincial de Huelva

Este lunes 17 de noviembre dará comienzo en la Audiencia Provincial de Huelva el juicio por la muerte de la fotoperiodista onubense Alicia Rodríguez, fallecida tras ser atropellada en la madrugada del 12 de junio de 2021 en un paraje rural de Marmolejo (Jaén).

La fiscalía pide 2 años para el acusado, mientras que la acusación particular ha solicitado una pena de 28 años.

El acusado es Manuel Q. S., su expareja sentimental, para quien la acusación particular solicita 28 años de prisión por un delito de homicidio doloso con las agravantes de parentesco, alevosía y ensañamiento. Por su parte, la Fiscalía pide una condena de dos años de cárcel al considerar que se trató de un homicidio imprudente.

El juicio, que se desarrollará entre el 17 y el 21 de noviembre ante un jurado popular, incluirá la declaración de testigos, peritos y agentes, además del análisis del informe elaborado por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil, que concluyó que el vehículo avanzó de forma intencionada y que el conductor “no desistió en su propósito” pese a la resistencia del cuerpo de la víctima.

Desde Huelva, la familia de Alicia ha reclamado que se haga justicia y que la sentencia refleje la gravedad de lo ocurrido. “Ese sufrimiento no puede quedar impune”, señalaba recientemente un portavoz familiar.

El caso ha generado una gran expectación en la provincia, donde Alicia Rodríguez era muy conocida por su trabajo y su compromiso con la comunicación. La apertura del juicio supone un paso decisivo para esclarecer las circunstancias de su muerte y para que, cuatro años después, se escuche finalmente la voz de la justicia.