Huelva celebra hoy el Día del Flamenco, emblema de la identidad andaluza

La provincia de Huelva se suma hoy a la celebración del Día del Flamenco, efeméride que recuerda la declaración de este arte como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. La jornada, incluida en el calendario oficial de efemérides andaluzas, rinde homenaje a una manifestación artística que forma parte esencial de la identidad cultural de la región.

En Huelva, el flamenco se vive tanto en escenarios como en peñas, festivales y reuniones familiares, donde el cante, el toque y el baile siguen siendo un lenguaje de emoción y pertenencia. Desde la sierra hasta la costa, la provincia conserva un acervo flamenco que ha sabido adaptarse al tiempo sin perder su autenticidad.

El Día del Flamenco busca también poner en valor su enseñanza y difusión entre las nuevas generaciones, garantizando la continuidad de un legado que forma parte del alma colectiva andaluza. Hoy, en cada rincón de Huelva, el compás y el sentimiento del flamenco vuelven a recordar al mundo que este arte, nacido de la mezcla y la memoria, sigue latiendo con fuerza en el corazón del sur.