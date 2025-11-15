La borrasca provoca casi un centenar de incidencias en Huelva y obliga a un amplio despliegue de los Bomberos

La fuerte borrasca que desde la madrugada barre la provincia de Huelva ha desencadenado una jornada de gran actividad para el Consorcio Provincial de Bomberos, que mantiene operativo su dispositivo ante el elevado número de incidencias registradas. A lo largo del día se han atendido cerca de 70 avisos relacionados, en su mayoría, con anegaciones, acumulaciones de agua y caída de árboles en distintos puntos del territorio.

Uno de los episodios más destacados se ha producido en Almonte, donde los efectivos tuvieron que intervenir en una residencia de mayores para achicar agua en los sótanos tras filtrarse por las paredes. La actuación permitió restablecer la normalidad sin mayores consecuencias. También desde el parque de Alosno se desplazó un equipo hasta la mina La Isabela, donde se rescataron cuatro perros que habían quedado aislados por el agua.

En paralelo, los parques distribuidos por toda la provincia han ido respondiendo a los avisos derivados del temporal. En San Juan del Puerto y Minas de Riotinto se han retirado varios árboles caídos en vías públicas, mientras que en Ayamonte los bomberos tuvieron que actuar por el desprendimiento de una cornisa de un balcón, sin que se registraran daños personales.

La tarde ha dejado otra intervención reseñable en Nuevo Portil, donde una mujer fue rescatada después de que su vehículo quedara parcialmente cubierto por el agua en la avenida Cristóbal Colón. Los bomberos la asistieron rápidamente, logrando sacarla del coche sin incidencias.

Otras localidades también han sufrido los efectos del temporal. En Corrales se actuó por la caída de una chapa metálica en una parada de autobús; en El Rompido, por anegaciones en viviendas; y en Nerva, por la entrada de agua en garajes y la subida del nivel de un arroyo cercano. Además, en zonas rurales próximas a Pinos de Valverde se han llevado a cabo labores de retirada de árboles caídos y saneamiento de áreas afectadas.

El Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Huelva, mantiene todos sus parques plenamente operativos y a los 37 efectivos movilizados trabajando de forma coordinada. El organismo continúa preparado para intervenir ante cualquier nueva incidencia, en constante colaboración con el resto de servicios de emergencias de la provincia.