A juicio un conductor por circular a más de 200 en tramos limitados a 50 kilómetros por hora.

La Guardia Civil del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Huelva ha puesto a disposición judicial a un conductor por dos delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria con grave riesgo para la vida de otros usuarios de la vía.

Los hechos se conocieron tras una denuncia recibida en el Portal de Colaboración Ciudadana de la Dirección General de la Guardia Civil, que alertaba sobre un vídeo publicado en Instagram. En él, el conductor circulaba a 210 km/h en un tramo limitado a 50 km/h entre La Antilla y El Terrón, en Lepe, adelantando a varios vehículos y pasando a escasa distancia de un peatón que hacía deporte.

La investigación reveló además otra grabación en la que el mismo conductor alcanzaba 174 km/h en un tramo también limitado a 50 km/h entre La Antilla e Isla Cristina, en agosto de 2024. En ambos casos, el vehículo era de alta gama y las maniobras realizadas ponían en grave riesgo la seguridad vial.

Estas conductas temerarias podrían acarrear al investigado penas de 3 a 6 meses de prisión, multa de 6 a 12 meses y privación del carné de conducir de 1 a 4 años.

La Guardia Civil subraya que estas actuaciones demuestran la eficacia de su seguimiento en redes sociales para prevenir delitos de tráfico y reducir la siniestralidad en las carreteras. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado Decano de Ayamonte.