Juanma Moreno: “La identificación de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se prolongará durante horas”

La identificación de los 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria registrada en Adamuz (Córdoba) se prolongará aún durante muchas horas, según han confirmado las autoridades desplazadas a la zona del accidente, donde continúan trabajando equipos de emergencia y forenses.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se trasladó anoche al lugar del siniestro, ya advirtió de que la cifra de víctimas mortales “iba a superar la veintena”, una previsión que se ha visto ampliamente superada a primera hora de la mañana. Moreno explicó que en ese momento aún no se había podido acceder a algunos vagones, donde permanecían personas atrapadas, lo que hacía prever un balance final mucho más elevado.

La peor parte del accidente la sufrió el tren Alvia que cubría el trayecto Madrid–Huelva, cuyos primeros vagones cayeron por un talud de unos cuatro metros, provocando una escena de extrema gravedad. El impacto y la deformación de los convoyes han dificultado las labores de rescate y recuperación de los cuerpos.

Durante la madrugada, Moreno señaló que había 75 personas hospitalizadas, de las cuales 15 se encontraban en estado grave, una cifra que posteriormente ha aumentado hasta 24 heridos graves, además de cinco muy graves y más de un centenar con heridas de diversa consideración. Asimismo, indicó que existía “un número indeterminado de cuerpos” en el interior de algunos vagones.

En la zona trabajan seis médicos forenses, encargados de las tareas de levantamiento e identificación de los cadáveres, un proceso que, según el propio presidente andaluz, “va a requerir muchas horas” debido al estado en el que se encuentran algunas víctimas y a la complejidad del accidente.

Hasta Adamuz también se ha desplazado la UME, procedente de su base en Morón, con material de rescate, avituallamiento y apoyo sanitario, para reforzar el dispositivo desplegado desde el primer momento.

Las autoridades insisten en que el balance definitivo podría variar conforme avancen las labores de identificación y se complete la inspección de todos los vagones afectados, en una tragedia que ha dejado una profunda huella, especialmente en Huelva, destino del tren que sufrió las consecuencias más graves del siniestro.