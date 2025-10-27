CoopHuelva y Juan Vázquez Méndez de USISA, galardonados en los XIX Premios de Agricultura y Pesca de Andalucía

La Sociedad Cooperativa Costa de Huelva (CoopHuelva) y Juan Vázquez Méndez, fundador de la conservera USISA, son los protagonistas onubenses de los XIX Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, que se entregarán el próximo 25 de noviembre en Huelva.

CoopHuelva, presidida por Romualdo Macías y fundada en 1980, ha sido reconocida en la modalidad de Agriculturapor su innovación y gestión sostenible en el sector agroalimentario. Su modelo cooperativo ha fortalecido la posición de los agricultores en el mercado, aumentando la competitividad y la capacidad productiva de la provincia.

Por su parte, Juan Vázquez Méndez ha recibido el galardón en la categoría de Pesca, a título póstumo, por su trayectoria al frente de USISA, revolucionando la industria salazonera andaluza y generando empleo y riqueza en Huelva. Su legado empresarial y compromiso social lo convierten en un referente de liderazgo y dedicación en la provincia.

Además de los representantes onubenses, los premios han reconocido a otros profesionales y entidades andaluzas:

Impulso a la Calidad: Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho (OPP78) y Gamba Roja de Almería (OPP71).

Iniciativa Innovadora: Cooperativa La Palma (Granada).

Sostenibilidad: Luque Ecológico S.L. (Córdoba) y Comunidad de Regantes Santa María Magdalena (Jaén).

Comunicación y Mundo Rural: Alberto García García (Almería).

Iniciativa de Mujeres: ProvelPack S.L. (Málaga).

Eficiencia y Apuesta Hídrica: Margarita Bustamante Saiz.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que estos premios reconocen la trayectoria, innovación y compromiso social y medioambiental de los profesionales del sector primario andaluz. La gala en Huelva servirá para destacar especialmente el papel de la provincia en la agricultura y la industria conservera, impulsando empleo, sostenibilidad y desarrollo económico.