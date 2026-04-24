Jesús María García, nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al comisario principal Jesús María García Muñoz como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, en sustitución del anterior responsable.

García Muñoz, que hasta ahora ejercía como jefe de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cuenta con una dilatada trayectoria dentro de la Policía Nacional, donde ingresó en 1987.

A lo largo de su carrera ha ocupado responsabilidades en distintas áreas clave, como el Servicio de Medios Aéreos —donde ejerció como piloto de helicópteros—, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana o la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, donde dirigió el Servicio de Puestos Fronterizos.

También ha desempeñado funciones de mando en diversas comisarías, como las de Getafe, Móstoles o el distrito de Arrabal en Zaragoza, además de ocupar cargos en la División de Formación y Perfeccionamiento.

En el ámbito internacional, en 2021 fue designado consejero de Interior en la Embajada de España en Alemania, con sede en Berlín, antes de asumir en 2025 la jefatura policial en Santa Cruz de Tenerife.

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, García Muñoz ha ido ascendiendo progresivamente dentro del cuerpo hasta alcanzar el rango de comisario principal en 2020, acumulando además diversas condecoraciones a lo largo de su trayectoria.

Con este nombramiento, el Ministerio del Interior refuerza la dirección de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, una de las jefaturas clave en el despliegue de seguridad en el sur del país.