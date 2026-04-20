FAMPA Huelva convoca una manifestación en apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales

FAMPA Huelva ha convocado una manifestación en defensa de las familias con alumnado NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), con el objetivo de exigir una mayor dotación de recursos y una atención adecuada en los centros educativos.

La movilización tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril a partir de las 9:30 horas y recorrerá el trayecto entre el antiguo Estadio Colombino y la Plaza de las Monjas, en pleno centro de la capital.

FAMPA Huelva.

Desde la federación respaldan las reivindicaciones de estas familias, que reclaman medidas concretas para mejorar la inclusión educativa. Bajo consignas como “aulas llenas de recursos y menos discursos”, la convocatoria busca implicar tanto a la comunidad educativa como al conjunto de la ciudadanía.

La presidenta de FAMPA Huelva, Isabel Ponce, ha hecho un llamamiento a la participación, destacando la importancia de unir fuerzas para defender los derechos del alumnado con necesidades específicas.

La protesta pretende visibilizar la situación de estas familias y presionar para que se adopten soluciones que garanticen una educación más equitativa e inclusiva.