Adif interrumpe la circulación ferroviaria entre Huelva y Zafra por obras hasta el 14 de mayo

Adif ha anunciado la interrupción del tráfico ferroviario en la línea que conecta Huelva con Zafra debido a obras de mejora en la infraestructura. La suspensión del servicio se mantendrá hasta el próximo 14 de mayo, según ha informado el organismo a través de sus canales oficiales.

Como consecuencia de estos trabajos, la circulación de trenes en este tramo queda temporalmente interrumpida, afectando a los usuarios habituales de esta conexión ferroviaria.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera, que cubrirá el recorrido afectado durante el periodo de obras. Este servicio sustituirá a los trenes mientras se desarrollan las actuaciones previstas en la vía.

Desde Adif han señalado que estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la infraestructura ferroviaria y reforzar la seguridad y fiabilidad del servicio a largo plazo.

La medida supone una nueva incidencia en las conexiones ferroviarias de la provincia de Huelva, que continúa afrontando limitaciones en su red de transporte mientras se ejecutan mejoras en distintas líneas.