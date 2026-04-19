María y Manuel siguen reinando en Huelva: así es el mapa real de nombres y apellidos en 2026

Huelva sigue mirando al pasado cuando se trata de nombres. Los datos de 2026 reflejan con claridad que la identidad onubense continúa profundamente ligada a la tradición, con un dominio incontestable de los nombres clásicos tanto en mujeres como en hombres.

En el caso femenino, María lidera con un 28,57‰, una cifra que la sitúa muy por encima del resto. No solo eso: su influencia se extiende a los nombres compuestos, ya que María Carmen (25,26‰), María Dolores (14,03‰) y María José (13,87‰) también aparecen entre los diez más frecuentes. Este fenómeno evidencia el fuerte peso cultural y religioso que sigue teniendo este nombre en la provincia. Junto a ellos destacan Manuela (19,78‰), Rocío (18,10‰), Carmen (17,23‰), Josefa (16,52‰), Ana (13,61‰) y Antonia (13,10‰), todos ellos con una clara raíz tradicional.

Nombres de Huelva.

Apellidos de Huelva.

En los hombres, el liderazgo es aún más contundente. Manuel alcanza un 49,19‰, consolidándose como el nombre más común con una diferencia notable respecto a Antonio (34,28‰) y José (27,42‰). A partir de ahí, el ranking continúa con Francisco (22,72‰), José Manuel (18,86‰), José Antonio (18,39‰), Juan (17,25‰), Francisco Javier (15,37‰), Rafael (14,61‰) y David (14,13‰). De nuevo, la presencia de nombres compuestos, especialmente con José, refuerza la idea de continuidad generacional.

Si hay un ámbito donde la estabilidad es aún mayor es en los apellidos. Rodríguez se sitúa como el más frecuente tanto de primer apellido (31,10‰) como de segundo (30,82‰), y lidera también el ranking global con un 60,61‰. Le siguen González (53,90‰) y García (50,14‰), completando un podio que apenas ha cambiado en décadas. El listado continúa con Pérez (46,29‰), Martín (40,02‰), Gómez (38,12‰), Fernández (33,09‰), López (32,95‰), Domínguez (32,63‰) y Romero (29,61‰).

El análisis de estos datos deja una conclusión clara: Huelva es una de las provincias donde más se conserva la tradición en la forma de nombrar. La fuerte presencia de nombres religiosos, la repetición de nombres familiares y la estabilidad de los apellidos reflejan una sociedad muy arraigada a sus costumbres.

Sin embargo, esta fotografía corresponde al conjunto de la población. Entre los recién nacidos comienza a apreciarse un cambio de tendencia, con nombres más modernos que poco a poco ganan terreno. Aun así, en el día a día de la provincia, María y Manuel siguen siendo, sin discusión, los nombres que mejor definen a Huelva.