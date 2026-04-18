El empleo extranjero supera los 35.000 afiliados en Huelva y refuerza su peso en el mercado laboral

El empleo de origen extranjero continúa ganando peso en la provincia de Huelva, donde ya se superan los 35.000 afiliados a la Seguridad Social, consolidándose como un pilar fundamental en sectores clave de la economía onubense.

Este crecimiento se enmarca en el contexto nacional, donde España ha alcanzado un nuevo máximo histórico con 3,15 millones de trabajadores extranjeros afiliados, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Huelva, el peso de este colectivo es especialmente significativo en el sector agrario, donde se concentra aproximadamente la mitad del empleo extranjero, vinculado principalmente a la campaña de los frutos rojos. Durante los meses de primavera, coincidiendo con el pico de actividad, la afiliación alcanza sus niveles más elevados del año.

Además del campo, el sector servicios y la hostelería absorben una parte importante de estos trabajadores, especialmente en las zonas costeras, donde la actividad turística comienza a intensificarse de cara al verano.

Los datos reflejan también una evolución al alza en los últimos años. Desde la pandemia, la afiliación extranjera ha crecido a un ritmo superior al del empleo nacional, superando el 20% de incremento, frente a subidas más moderadas entre los trabajadores españoles.

A nivel autonómico, Andalucía se sitúa cerca de los 400.000 afiliados extranjeros, con un crecimiento interanual en torno al 9%, lo que refuerza el papel de esta comunidad en la evolución del empleo foráneo en España.

El aumento de estos trabajadores ha permitido sostener la actividad en sectores donde existe una elevada demanda de mano de obra, aunque también pone de relieve la dependencia del modelo productivo en actividades estacionales.

Con la previsión de nuevas medidas como los procesos de regularización a nivel estatal, se espera que el número de afiliados extranjeros continúe creciendo en los próximos meses, especialmente en provincias como Huelva, donde su papel resulta clave para el funcionamiento del mercado laboral.