Huelva afronta una semana estable con temperaturas casi veraniegas

Huelva vivirá una semana marcada por la estabilidad atmosférica y un notable ascenso de las temperaturas, con valores más propios de finales de primavera que de estas fechas. Desde este lunes y hasta el jueves predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes, en un contexto sin precipitaciones y con máximas que alcanzarán o rozarán los 28 grados.

El martes y el miércoles se perfilan como los días más cálidos, con ambiente prácticamente veraniego durante las horas centrales del día. Esta tendencia continuará el jueves, aunque con un ligero descenso térmico que suavizará las máximas.

De cara al viernes, la previsión apunta a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chubascos débiles, en un escenario de ligera inestabilidad que no supondrá cambios bruscos en el comportamiento general del tiempo.

En conjunto, la semana estará dominada por el buen tiempo, con temperaturas elevadas para la época y condiciones favorables para actividades al aire libre en la provincia.