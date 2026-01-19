Isla Cristina y Gibraleón se tiñen de luto por la muerte de cuatro vecinos en el accidente ferroviario

Los ayuntamientos de Isla Cristina y Gibraleón han decretado medidas de luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de cuatro vecinos en el grave accidente ferroviario registrado este domingo en la provincia de Córdoba.

En el caso de Isla Cristina, el Ayuntamiento ha confirmado la muerte de Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija, que permanecían desaparecidas desde el siniestro. La noticia ha sido comunicada directamente al Consistorio por familiares de las víctimas, lo que ha llevado al municipio a decretar tres días de luto oficial. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta y quedarán suspendidos los actos institucionales, como muestra de respeto y duelo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gibraleón ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de sus vecinos José María Martín Guerrero y Eduardo Domínguez Fernández. El Consistorio ha anunciado que las banderas municipales ondearán igualmente a media asta, sumándose al luto oficial decretado por el Gobierno de España.

Además, mañana a las 12:00 horas se guardará un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Gibraleón en homenaje a las víctimas. El municipio ha trasladado también su apoyo a las familias de las personas heridas y desaparecidas con estrecha vinculación con la localidad, así como su solidaridad con todos los afectados por el accidente.

Ambos ayuntamientos han hecho llegar sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, en unos momentos de profundo dolor que mantienen consternada a toda la provincia de Huelva.