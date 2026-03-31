La investigación del accidente de Adamuz sigue sin una causa clara más de dos meses después de la tragedia

Más de dos meses después del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 fallecidos, las investigaciones siguen sin esclarecer qué provocó el descarrilamiento. A día de hoy, no existe una causa confirmada, y tanto el análisis técnico como el proceso judicial avanzan sin resultados concluyentes.

Según los estudios realizados hasta el momento, la hipótesis de un sabotaje ha quedado descartada, centrándose ahora las pesquisas en posibles fallos técnicos. Entre las opciones que se barajan figuran problemas en la infraestructura ferroviaria, como una posible rotura del rail o de sus uniones, fallos en el sistema de cambio de vía o incluso la intervención de algún elemento del propio tren que pudiera haber desencadenado el accidente. También se analiza la posibilidad de defectos en los materiales.

Los indicios recogidos tras el siniestro, como vibraciones anómalas detectadas por pasajeros o daños en la vía antes del punto del descarrilamiento, refuerzan la idea de que no hubo un único factor determinante. Los expertos consideran que lo ocurrido podría responder a una combinación de circunstancias que, en conjunto, desembocaron en la tragedia.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para arrojar luz sobre lo sucedido, en un proceso que aún podría prolongarse durante meses. El objetivo es esclarecer los hechos con rigor y evitar que un accidente de estas características vuelva a repetirse.