La investigación del accidente de Adamuz analiza si las roturas encontradas en la vía fueron causa o consecuencia del descarrilamiento

Los primeros trabajos de la investigación del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 víctimas mortales, han detectado la existencia de varios tramos de vía rota a unos 180 metros del lugar en el que quedaron los vagones del tren Alvia siniestrado. Este hallazgo se ha convertido en una de las principales líneas de análisis de los equipos técnicos desplazados a la zona, así lo confirma el diario ABC.

Por su parte, el Diario El Mundo avanza que un fallo en la soldadura del carril puede ser el causante del descarrilamiento del Iryo.

No obstante, fuentes próximas a la investigación advierten de que todavía no se puede determinar si estas roturas fueron la causa del descarrilamiento o si se produjeron como consecuencia del propio impacto. El equipo de Criminalística de la Guardia Civil está documentando el estado de la infraestructura mediante reportajes fotográficos y periciales, mientras continúan los trabajos para esclarecer el origen del siniestro.