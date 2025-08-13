Intervenidos 1.660 kilos de hachís en dos embarcaciones en el río Guadiana

La Guardia Civil, en una operación conjunta con el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria, ha incautado 1.660 kilos de hachís en el río Guadiana, en una actuación que culminó con la intervención de dos embarcaciones recreativas.

El dispositivo se activó la tarde del 11 de agosto, tras recibir información sobre un posible alijo que entraría por el cauce fronterizo. Sobre las 18:00 horas, los agentes detectaron cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde una lancha semirrígida.

En su regreso por el río, ambas embarcaciones quedaron varadas en el Caño Canela, donde fueron abordadas por los tres cuerpos policiales. Durante la inspección, los investigadores hallaron la droga oculta en dobles fondos situados bajo los mandos de gobierno, a los que se accedía abatiendo las timoneras. En total, se localizaron 39 fardos y 13 tabletas sueltas de hachís, con un peso aproximado de 1.660 kilos.

Las embarcaciones fueron intervenidas y trasladadas a un depósito judicial, mientras continúa la investigación para determinar el origen de la droga y la identidad de todos los implicados.