Intervenidos más de 1.800 kilos de hachís en un pesquero frente a la costa de Huelva

La Guardia Civil, en un operativo conjunto con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha interceptado un pesquero que transportaba 1.824 kilos de hachís cuando navegaba rumbo a Isla Cristina. En la actuación fueron detenidos los dos tripulantes de la embarcación, que se enfrentan a un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El dispositivo se activó tras tener conocimiento de un posible alijo que pretendía introducirse por la costa onubense. A las 02.15 horas del 27 de agosto, agentes del Grupo Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil, junto con los equipos desplegados de los tres cuerpos, abordaron el barco a tres millas al sur de la desembocadura del río Guadiana.

Operación antidroga en Isla Cristina / Fotografía: Guardia Civil

En la inspección se localizaron 48 fardos de hachís repartidos entre la cubierta y la bodega, con un peso total de 1.824 kilogramos. La embarcación, bajo custodia de los agentes, fue trasladada al puerto pesquero de Isla Cristina, donde se completó el registro con apoyo de efectivos en tierra.

Los detenidos, la droga y la embarcación han quedado a disposición judicial, tras decretarse el depósito de las sustancias y el buque. La operación forma parte del refuerzo de vigilancia en la costa onubense, una de las rutas más utilizadas por las organizaciones criminales para la entrada de estupefacientes en territorio nacional.