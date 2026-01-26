Inglés para hoteles, aeropuertos y transporte: guía rápida

No saber inglés retrae a muchas personas en edad sénior de viajar a destinos internacionales, pero siempre se pueden aprender las palabras y frases básicas para manejarse en el idioma.

Además, la tecnología también puede ser un fantástico aliado, al haber herramientas que permiten utilizar el móvil como traductor instantáneo, facilitando la comunicación en tiempo real tanto de forma escrita como mediante reconocimiento de voz. Algo que no requiere grandes destrezas digitales, aunque sí un mínimo entrenamiento previo con estos recursos.

Con todo, en aras de la fluidez de la comunicación en contextos que la requieren como el de los aeropuertos, el transporte o los hoteles, siempre va ser esencial contar con un vocabulario básico para manejarse.

Hablamos de poder comunicar “I have a reservation” (tengo una reserva), o bien preguntar “How do I get to…?” (¿cómo llego a…?), o “Where is the check-in / gate / platform?” (¿dónde está el mostrador de facturación / la puerta de embarque / el andén?), e incluso un “What time is…?” (¿a qué hora es…?).

Aunque no tiene por qué ser complicado aprenderse estas frases básicas, lo cierto es que podemos tropezar con la barrera de la pronunciación, y luego además sería necesario entender bien que nos están diciendo, evitando malentendidos que puedan inducir a errores, así como estresarse por los problemas de comunicación.

En este contexto, hay propuestas para aprender un inglés básico como la de That's English! que van genial por las características de sus cursos, que se adaptan tanto al nivel de los alumnos como a su ritmo de vida.

Por cuenta propia se pueden aprender fácilmente las fórmulas de cortesía básicas para dirigirse a alguien en inglés.

"Excuse me" (Disculpe/Perdón).

"Please" (Por favor) y "Thank you" (Gracias).

"Can you help me?" (¿Me puede ayudar?)

"I don't understand" (No entiendo).

Sería cuestión de practicar un poco la pronunciación. Más complicado sería manejarse con las frases que reflejábamos al principio como claves en el ámbito de los aeropuertos, el transporte o el alojamiento. No obstante, la dificultad subiría todavía más a la hora de entender que nos están diciendo, máxime con la 'dureza de oído' que es normal tener cuando se carece de los rudimentos básicos de un idioma.

No es cuestión de estar diciéndole constantemente a los interlocutores "I don't understand", pero la buena noticia es que hay propuestas formativas que facilitan mucho las cosas como el Curso A Tu Ritmo de That's English!, cuya principal cualidad distintiva es que el alumno puede obtener un itinerario formativo a su medida, no solo en cuanto horarios sino también para enfocarse en el aspecto de la lengua inglesa concreto que quiera estudiar, que en ese caso sería el vocabulario relacionado con los viajes.

Además, se brindan artículos, audios y actividades interactivas organizadas por nivel desde el básico A2. Todo ello 100% online, para poder aprender al propio ritmo los fundamentos imprescindibles para viajar por destinos internacionales sin ningún reparo por la barrera del idioma.