Independizarse en Huelva: cada vez más tarde y cada vez más caro

La emancipación juvenil sigue retrasándose en Huelva y 2025 ha confirmado una tendencia que se arrastra desde hace más de una década. La edad media para independizarse se sitúa ya en torno a los 30,4 años, una de las más elevadas de la historia reciente, empujada por la precariedad laboral y el encarecimiento del coste de la vida.

El principal obstáculo es económico. El salario medio de los menores de 30 años en la provincia apenas alcanza los 1.100 euros netos mensuales, mientras que el alquiler medio de una vivienda supera los 650 euros, lo que obliga a destinar cerca del 60% del sueldo solo a pagar el techo. A esta cifra hay que sumar suministros, alimentación y transporte, lo que hace inviable la independencia sin apoyo familiar o convivencia compartida.

Como resultado, buena parte de los jóvenes onubenses prolonga su estancia en el hogar familiar o se ve obligada a compartir piso durante años. En 2025, más del 65% de las personas entre 25 y 34 años sigue sin emanciparse, una cifra muy por encima de la media europea y que refleja un problema estructural.

El retraso en la independencia no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y demográficas, con impacto directo en la natalidad, la estabilidad laboral y la planificación vital de toda una generación.