Un incendio forestal de grandes dimensiones en Paterna del Campo moviliza a un amplio operativo del Infoca

Un incendio forestal de grandes dimensiones mantiene desplegado un importante operativo del Plan Infoca en el término municipal de Paterna del Campo. El fuego, declarado en el paraje Los Almendrillos, ha obligado a movilizar numerosos medios aéreos y terrestres en una jornada marcada por el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Huelva.

Según ha informado el Infoca, en las labores de extinción trabajan actualmente siete grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas helitransportadas (Bricas), cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y un técnico de extinción. A estos efectivos se suman cinco autobombas, dos buldóceres, así como una unidad médica, de análisis y meteorológica.

El despliegue aéreo es igualmente destacado, con la participación de tres aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación y observación, además de cuatro helicópteros (dos pesados y dos semipesados).

Las altas temperaturas, unidas a la baja humedad relativa y a la previsión de viento, dificultan las labores de extinción en un entorno forestal de gran valor natural. El dispositivo continúa trabajando de manera intensa para frenar el avance de las llamas y proteger tanto el monte como las zonas habitadas próximas.