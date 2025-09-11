El incendio de un camión obliga a cortar la N-433 a la altura de Higuera de la Sierra

La carretera nacional N-433 permanece cortada desde las 03:33 horas de esta madrugada a la salida de Higuera de la Sierra, en dirección Sevilla, debido al incendio de un camión que ha provocado un fuego de gran intensidad en los terrenos colindantes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, unidades del Plan Infoca procedentes de distintas provincias y agentes de la Guardia Civil, que trabajan sin descanso para controlar las llamas. Además, se espera la llegada de maquinaria pesada para apoyar las labores en tierra y, a lo largo de la mañana, se incorporarán medios aéreos como helicópteros y avionetas.

El alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, junto al concejal Francisco Suárez, se encuentran en la zona desde primera hora coordinando con los servicios de emergencia.

Por el momento se recomienda extremar la precaución en la zona y utilizar vías alternativas mientras se prolongue el corte de la N-433.