Un incendio arrasa más de una docena de chabolas en el asentamiento de La Cuadra en Lepe

Un incendio registrado en la madrugada de este sábado en el asentamiento de La Cuadra, en Lepe, ha calcinado más de una docena de chabolas, aunque afortunadamente no se han producido daños personales.

El fuego se inició en torno a las 6:00 horas y obligó a una rápida intervención de los bomberos. Hasta el lugar se desplazaron tres camiones del Parque de Ayamonte con cuatro efectivos, además de dos camiones del Parque de Punta Umbría con otros cuatro bomberos. Sobre las 8:00 horas, el equipo de Punta Umbría se retiró, mientras que en Ayamonte se produjo el relevo de cuatro profesionales coincidiendo con el cambio de turno.

Los bomberos de Ayamonte permanecieron en la zona refrescando los puntos calientes mientras una retroexcavadora retiraba los restos de las chabolas afectadas. Aunque aún no se ha determinado con exactitud el alcance total, se estima que han ardido más de doce viviendas precarias.

El asentamiento de La Cuadra, donde residen temporeros en condiciones de gran vulnerabilidad, ha sufrido en los últimos años varios incendios de similares características, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de soluciones habitacionales dignas y seguras para sus ocupantes.