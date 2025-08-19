El incendio de Aroche es controlado, mientras el Infoca da por extinguido el de Bonares y estabiliza el de Hinojos

El incendio forestal declarado en el paraje de La Contienda, en Aroche, ha sido controlado tras una noche sin incidencias. La bajada significativa de las temperaturas y la recuperación de la humedad han contribuido a mejorar la situación, aunque todavía permanecen algunos puntos calientes sobre los que continúan trabajando los equipos de extinción. En el operativo permanecen desplegados un agente de Medio Ambiente, dos camiones y un retén de bomberos forestales.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) dio por extinguido a las 20:15 horas del lunes el fuego declarado en el paraje El Corchito de Bonares. El dispositivo ya había logrado estabilizarlo con rapidez y, tras las labores de control, pudo darse por completamente sofocado.

En cuanto al incendio declarado en torno a las 17:33 horas del lunes, inicialmente situado en el paraje Matalagrana de Almonte, el Infoca precisó que se trataba en realidad del paraje Moralejo, en el término municipal de Hinojos. El fuego permanece estabilizado, lo que significa que ya no avanza libremente y los trabajos se centran en su control y remate.

Con estos avances, la provincia de Huelva encara con mayor tranquilidad una semana marcada por los incendios forestales, aunque las autoridades mantienen la llamada a la prudencia ante el riesgo extremo que todavía persiste.