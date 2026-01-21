La identificación de Rocío Díaz pone fin a días de incertidumbre en Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado este miércoles el fallecimiento de Rocío Díaz, vecina del municipio cuyo paradero se desconocía desde el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Su identificación pone fin a varios días de angustiosa espera y apaga la esperanza que aún mantenían familiares, amigos y vecinos.

Rocío, pescadera muy conocida en la localidad, se convierte así en una nueva víctima mortal de Punta Umbría en una tragedia que sigue golpeando con dureza al municipio.

El Ayuntamiento ha trasladado su más sincero pésame a la familia y allegados, con una mención especial a su hermano Fran, trabajador municipal, al que ha expresado su apoyo y cercanía en este momento tan doloroso.

La confirmación de su fallecimiento deja a Punta Umbría sumida en el silencio y el respeto, en un duelo colectivo que vuelve a evidenciar el impacto humano de una tragedia que ha marcado para siempre a la localidad.