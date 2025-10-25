Huelva vivirá un fin de semana soleado mientras se esperan lluvias la próxima semana

La provincia de Huelva disfrutará de un fin de semana con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se esperan máximas que oscilarán entre los 23 y 26 °C y mínimas que no bajarán de los 14 °C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre y del ocio en la costa.

Sin embargo, el escenario cambiará a partir del lunes, cuando AEMET anuncia la llegada de un frente atlántico que traerá lluvias dispersas, tormentas ocasionales y un ligero descenso de las temperaturas. Las precipitaciones podrían afectar especialmente al interior de la provincia, mientras que en la franja costera se esperan lluvias más suaves pero persistentes durante varios días.

Los expertos recomiendan a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones en caso de desplazamientos por carretera, especialmente en zonas rurales y carreteras secundarias que podrían verse afectadas por el agua y el viento.

El contraste entre un fin de semana soleado y el inicio de una semana lluviosa ofrece a los onubenses la oportunidad de aprovechar al máximo los últimos días de buen tiempo antes de la llegada del otoño más lluvioso.