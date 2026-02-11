Huelva, la última en la lista de espera para el materno-infantil

Huelva ocupa hoy un lugar singular en el mapa sanitario andaluz: es la última en la lista de espera para contar con un hospital materno-infantil propio. Mientras las otras siete provincias disponen desde hace años —y en algunos casos desde hace casi medio siglo— de centros específicos para la atención a la mujer y a la infancia, la onubense continúa sin esta infraestructura diferenciada.

El consejero de la Junta, Antonio Sanz, anunció esta semana que la primera piedra se colocará en marzo, iniciando oficialmente un proyecto que tiene como horizonte de finalización el año 2029. De cumplirse el calendario, Huelva dejará de ser la única provincia andaluza sin este equipamiento. Hasta entonces, seguirá siendo la última en esa lista que el resto cerró hace tiempo.

La comparación es contundente.

En Málaga, el Hospital Materno Infantil abrió en 1981. Cuando el centro onubense esté operativo, habrán pasado 48 años desde aquella inauguración.

Sevilla cuenta con el área materno-infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío desde hace más de medio siglo.

En Córdoba, los servicios materno-infantiles están integrados en el complejo Reina Sofía desde los años setenta.

Granada dispone igualmente de estructura específica dentro de su sistema hospitalario.

Jaén inauguró su hospital materno-infantil en 2003.

Almería se incorporó al mapa en 2020 tras años de reivindicaciones.

Y en Cádiz la atención materno-infantil está consolidada desde hace décadas.

Frente a ese escenario, en Huelva los partos y la atención pediátrica especializada continúan desarrollándose en hospitales generales, sin un edificio exclusivo ni una estructura diferenciada. Profesionales sanitarios y colectivos ciudadanos llevan años reclamando una infraestructura que permita reorganizar espacios, ampliar cartera de servicios y equiparar a la provincia con el resto de Andalucía.

El anuncio de Antonio Sanz marca un punto de inflexión, pero también abre una cuenta atrás. Huelva deja de estar solo en la reivindicación para entrar en el calendario. La cuestión ahora no es si habrá hospital, sino si el plazo de 2029 se cumplirá.

Hasta que eso ocurra, la provincia seguirá siendo, literalmente, la última en la lista de espera del materno-infantil andaluz.