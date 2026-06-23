Huelva, tercera provincia exportadora de Andalucía

La provincia de Huelva ha reforzado su peso en el comercio exterior andaluz durante el primer cuatrimestre de 2026 al alcanzar unas exportaciones valoradas en 2.725 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y la consolida como la tercera provincia exportadora de Andalucía.

Según los datos de la Estadística de Comercio Exterior elaborados por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía TRADE, Huelva representa el 18% de todas las exportaciones andaluzas registradas entre enero y abril, en un contexto en el que la comunidad autónoma ha logrado un récord histórico de ventas al exterior con 15.142 millones de euros, un 3,5% más que en 2025.

La provincia solo se sitúa por detrás de Sevilla, que lidera el ranking andaluz con 3.262 millones de euros exportados, y de Almería, con 2.923 millones. Huelva supera así a provincias como Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén, confirmando su papel estratégico dentro del sector exportador andaluz.

El crecimiento de las exportaciones onubenses se enmarca en un escenario marcado por la fortaleza de sectores clave para la economía provincial, especialmente los vinculados a la actividad industrial, energética, minera, agroalimentaria y portuaria, que continúan manteniendo una fuerte presencia en los mercados internacionales.

Los datos reflejan además el buen momento del comercio exterior andaluz, que ha alcanzado el mejor registro para un primer cuatrimestre desde que existen estadísticas comparables. Andalucía ha logrado exportar más de 15.100 millones de euros y mantener un superávit comercial de 1.614 millones, convirtiéndose en la única de las tres grandes comunidades exportadoras del país que presenta saldo positivo en su balanza comercial.

Entre los mercados internacionales, destacan los fuertes incrementos de las ventas andaluzas a Alemania, Italia, Francia y Portugal, así como el notable crecimiento experimentado en China, que se ha convertido en el país donde más aumentan las exportaciones andaluzas durante este periodo.

La evolución de Huelva confirma el papel cada vez más relevante de la provincia en la internacionalización de la economía andaluza, contribuyendo de forma decisiva a que la comunidad mantenga cifras récord de exportación y continúe ganando presencia en los principales mercados mundiales.