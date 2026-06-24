El tren que no arranca: otra avería vuelve a poner a prueba la paciencia de los viajeros de Huelva

Cuando parecía que Huelva empezaba a recuperar la normalidad ferroviaria tras más de dos semanas de cortes por obras en la línea, una nueva incidencia ha vuelto a dejar en evidencia la fragilidad de las comunicaciones por tren de la provincia.

Todo comenzó en la tarde de ayer, cuando una avería en la catenaria en la provincia de Sevilla alteró la circulación ferroviaria. Entre los afectados se encontraban los alumnos del Aula de la Experiencia de Huelva, que regresaban de su viaje de fin de curso a Zaragoza. Lo que debía ser un regreso tranquilo acabó convirtiéndose en una larga espera de casi diez horas dentro del tren mientras los técnicos trataban de solucionar el problema.

La incidencia no terminó con la caída de la noche. Sus consecuencias se prolongaron durante la jornada de este miércoles. El tren que debía salir de Huelva hacia Madrid a las 8.00 horas nunca llegó a hacerlo. Los pasajeros fueron trasladados en autobús hasta Sevilla, donde llegaron alrededor de las 10.30 horas sin conocer todavía qué tren les llevaría finalmente a sus destinos.

Entre ellos había personas que tenían reuniones de trabajo, citas profesionales, conexiones con otros transportes y viajes de ocio programados desde hacía semanas. La sensación general era la misma: resignación, enfado e incertidumbre.

Lo ocurrido vuelve a poner el foco sobre una realidad que los usuarios del tren en Huelva conocen bien. La provincia acaba de salir de un periodo de más de quince días con la circulación ferroviaria suspendida por trabajos de mejora en la vía. Durante ese tiempo, los desplazamientos tuvieron que realizarse por carretera mediante servicios alternativos.

Sin embargo, apenas recuperada la circulación, una nueva incidencia ha vuelto a alterar la movilidad de cientos de viajeros. El problema no es únicamente la avería de una catenaria. Lo que muchos usuarios cuestionan es la falta de alternativas cuando surge cualquier contratiempo.

Mientras otras provincias cuentan con varias conexiones ferroviarias, Huelva sigue dependiendo de una única línea para conectar con Sevilla y, desde allí, con el resto de España. Cualquier incidencia en ese corredor se traduce automáticamente en retrasos, cancelaciones o largas esperas.

Por eso, más allá de la avería de esta semana, lo que vuelve a surgir es una pregunta recurrente entre los viajeros: ¿cuándo dejará el tren de ser una preocupación constante para quienes viven en Huelva?

Porque la sensación que deja este nuevo episodio es que, aunque las obras terminan y las vías se reparan, el tren sigue sin arrancar al ritmo que demanda una provincia que lleva años reclamando unas conexiones ferroviarias más fiables y competitivas.