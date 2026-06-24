La AECC llevará su campaña contra el cáncer de piel a 23 municipios de Huelva

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Huelva ha presentado una nueva edición de su campaña de prevención del cáncer de piel, una iniciativa que durante los próximos meses recorrerá 23 municipios de la provincia, además de playas y campamentos escolares, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de protegerse del sol y detectar de forma temprana posibles lesiones cutáneas.

La campaña contará con una caravana informativa que visitará distintos puntos de la provincia gracias a la colaboración de las juntas locales de la asociación. En cada parada se ofrecerá material divulgativo, consejos de protección solar y orientación sobre hábitos saludables relacionados con la prevención de esta enfermedad.

Durante la presentación, celebrada en el Muelle de Levante, el presidente de la AECC Huelva, Tomás Giménez, destacó la importancia de una iniciativa que busca concienciar a la ciudadanía en una provincia especialmente vinculada al sol y a las actividades al aire libre.

Por su parte, la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Juan Ramón Jiménez, Carolina Vila, alertó de que la incidencia del cáncer de piel continúa creciendo y cada vez afecta a personas más jóvenes. Según explicó, en lo que va de año se han diagnosticado en Huelva más de 50 casos de melanoma.

La especialista insistió en que la protección solar debe formar parte de la rutina diaria durante todo el año y recordó que la acumulación de radiación ultravioleta provoca daños en la piel que pueden derivar en cáncer. Además, advirtió de que las quemaduras solares constituyen uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad.

En el acto también participaron el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quienes destacaron la importancia de la prevención y del trabajo que realiza la asociación acompañando a pacientes y familiares.

La campaña trasladará un mensaje claro a toda la provincia: disfrutar del sol de forma segura, utilizando protección adecuada, evitando exposiciones prolongadas y consultando a los profesionales sanitarios ante cualquier cambio o lesión sospechosa en la piel. Con ello, la AECC busca reducir el impacto de una enfermedad que continúa siendo el cáncer más frecuente entre la población.