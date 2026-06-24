Los trenes vuelven a circular, pero las dudas siguen en la estación

La normalidad ha regresado oficialmente a la línea ferroviaria de Huelva. Los trenes vuelven a circular, los horarios se recuperan y la conexión con Sevilla y Madrid funciona nuevamente tras las últimas incidencias. Sin embargo, para muchos viajeros la sensación está lejos de ser la de una vuelta a la normalidad.

La avería registrada esta semana en una catenaria de la provincia de Sevilla, que dejó a pasajeros atrapados durante horas y obligó a reorganizar varios servicios, ha reabierto un sentimiento cada vez más extendido entre los usuarios: la falta de confianza en el tren como medio de transporte fiable para la provincia.

La incidencia llegó apenas unos días después de la reapertura de la línea tras más de dos semanas de obras de mejora que mantuvieron a Huelva sin conexión ferroviaria directa. Unas actuaciones necesarias para modernizar la infraestructura, pero que han coincidido con nuevos problemas operativos que han vuelto a poner a prueba la paciencia de los viajeros.

Entre los afectados por la última avería se encontraban los alumnos del Aula de la Experiencia de Huelva, que permanecieron cerca de diez horas retenidos durante su regreso de Zaragoza. Hoy en la mañana, pasajeros con destino Madrid tuvieron que completar parte de su trayecto por carretera antes de continuar viaje desde Sevilla.

Aunque el servicio ya funciona con normalidad, la sensación que queda entre muchos usuarios es distinta. La pregunta que se escucha con frecuencia en estaciones y redes sociales ya no es cuándo sale el tren, sino si llegará a su hora.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha expresado públicamente su preocupación por la situación y ha reclamado explicaciones al Ministerio de Transportes, Adif y Renfe, mientras que desde el PSOE de Huelva se insiste en que las obras y las inversiones en marcha permitirán mejorar una infraestructura que llevaba años reclamando actuaciones.

Entretanto, la provincia vuelve a tener trenes, pero no ha recuperado completamente la tranquilidad. La circulación se ha restablecido, sí, pero la confianza de los viajeros sigue pendiente de reparación. Porque después de semanas de cortes, autobuses sustitutorios, retrasos e incidencias, muchos onubenses observan cada salida desde el andén con una sensación que hasta hace poco era impensable: la duda de si el viaje transcurrirá con normalidad.