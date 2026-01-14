Huelva supera las 105.000 vacunas contra la gripe en una campaña récord en Andalucía

La provincia de Huelva ha alcanzado las 105.329 vacunaciones contra la gripe durante la actual campaña, enmarcada en un ejercicio histórico para Andalucía, que ha superado por primera vez los 1,9 millones de personas inmunizadas frente a este virus. Los datos se refieren al periodo iniciado el pasado 30 de septiembre y reflejan una elevada participación de la población onubense en el dispositivo sanitario.

Además de la vacuna antigripal, en Huelva se han administrado 42.682 dosis frente a la covid-19 dentro de la misma campaña, reforzando la protección de los grupos más vulnerables frente a los virus respiratorios. En el caso de la inmunización infantil contra el virus respiratorio sincitial, principal causante de la bronquiolitis, la provincia ha alcanzado una cobertura del 95,9%, con 2.499 bebés protegidos.

En cuanto a la evolución epidemiológica, la tasa de síndrome gripal en Huelva se sitúa en 38,8 casos por cada 100.000 habitantes, manteniendo una ligera tendencia a la baja respecto a semanas anteriores. Por su parte, la incidencia global de infecciones respiratorias agudas ha aumentado, pasando de 240,6 a 266,9 casos por 100.000 habitantes, un comportamiento similar al registrado en la mayoría de provincias andaluzas.

Desde la Consejería de Sanidad se ha destacado que la campaña de vacunación continúa activa, ya que el riesgo de contagio sigue siendo elevado durante los meses de invierno. En este sentido, se ha recordado que las vacunas son eficaces, seguras y gratuitas, y que las personas pertenecientes a los grupos diana aún pueden vacunarse.

Actualmente, Huelva cuenta con 18 puntos de vacunación sin cita, todos ellos con horario de tarde, que se suman a la posibilidad de solicitar cita a través de los canales habituales y en los centros de salud. El objetivo es facilitar el acceso a la vacunación y seguir incrementando la protección de la población frente a la gripe, la covid-19 y otras infecciones respiratorias propias de esta época del año.