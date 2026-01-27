Huelva se sitúa entre las provincias más solidarias de España en donación de órganos

Huelva ha protagonizado en 2025 uno de los mayores avances en donación de órganos y tejidos de todo el país. La provincia ha alcanzado una tasa de 56,6 donantes por millón de población, lo que supone un incremento de casi diez puntos con respecto al año anterior, cuando se situaba en 47,2. Una subida que no solo la coloca como la tercera provincia andaluza con mayor tasa, sino que la consolida entre las más solidarias de España, muy por encima de la media nacional.

Este crecimiento convierte a Huelva en uno de los territorios con mejor evolución interanual del país, solo superada en Andalucía por Córdoba, que lidera con 75,3 donantes por millón de población, y Granada, con 65,6. La tendencia al alza refleja un cambio profundo en la conciencia social y el compromiso de las familias onubenses, que siguen apostando por la donación incluso en los momentos más difíciles.

En un año histórico para Andalucía, que ha batido su récord absoluto de donantes, el dato de Huelva adquiere un significado especial. La provincia, a menudo lastrada por carencias estructurales, demuestra que la solidaridad de su ciudadanía y el trabajo coordinado de los profesionales sanitarios la sitúan en la vanguardia nacional de un gesto que salva vidas y multiplica oportunidades.

Según el informe de balance nacional de donación y trasplantes presentado por el Ministerio de Sanidad, el Hospital Juan Ramón Jiménez se encuentran en el 'Top Ten' de hospitales sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación en fallecidos en toda España.

Aunque Sevilla ha sido la provincia con mayor número absoluto de donantes, con 98, Huelva destaca por la intensidad de su crecimiento y por una tasa que la convierte en referente. Un indicador que habla de humanidad, de generosidad callada y de una sociedad que, incluso desde el dolor, sigue eligiendo dar vida.