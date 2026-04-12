Huelva sale a la calle este domingo en defensa de la sanidad pública

Colectivos sociales y sindicales han convocado para este domingo 12 de abril una manifestación en Huelva en defensa de la sanidad pública, en una movilización impulsada por Marea Blanca junto a organizaciones como CCOO, UGT y USTEA.

La protesta partirá a las 12:00 horas desde la conocida rotonda de los Bomberos y recorrerá distintas calles de la ciudad hasta finalizar en la Plaza de las Monjas, donde está previsto que se concentren los participantes.

Los convocantes hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta movilización, con la que pretenden reivindicar mejoras en el sistema sanitario público y mostrar su rechazo a lo que consideran un deterioro de los servicios.

Bajo el lema en defensa de la sanidad pública, los organizadores insisten en la necesidad de reforzar los recursos, garantizar una atención de calidad y preservar el carácter público del sistema sanitario.

La convocatoria se enmarca dentro de las movilizaciones que distintos colectivos vienen desarrollando en Andalucía en los últimos meses para denunciar la situación de la sanidad y reclamar medidas que garanticen su sostenibilidad y eficacia.