Huelva resiste al calor extremo: sin avisos de la AEMET mientras media España se sofoca

El verano sigue golpeando con fuerza a gran parte de España, con avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas en numerosos puntos del país. Sin embargo, Huelva mantiene el tipo y esquiva, al menos por ahora, los efectos más duros de esta nueva ola de calor.

Ni hoy jueves ni mañana viernes la provincia onubense está en riesgo por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque el calor aprieta y los cielos despejados acompañan, los valores se mantienen dentro de lo habitual para estas fechas, con máximas en torno a los 31 grados y mínimas que bajan hasta los 17 o 18 durante la madrugada.

La humedad relativa sigue presente, sobre todo en las zonas cercanas a la costa, pero el ambiente resulta algo más respirable que en otros puntos del sur peninsular. Tampoco se esperan episodios de calima ni noches tropicales especialmente duras, lo que permite cierto alivio nocturno.

El viernes se espera una jornada similar a la de hoy, con cielos despejados y temperaturas que podrían incluso descender ligeramente en algunos municipios del interior.

La estabilidad térmica podría continuar durante el fin de semana, aunque no se descarta un ligero repunte a partir del domingo.