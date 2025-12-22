Huelva reparte premios de la Lotería de Navidad aunque el Gordo esquiva la provincia

El tercer premio, número 90.693, ha dejado alegría en varios puntos de Huelva y su provincia, consolidándose como uno de los más repartidos del sorteo. Aunque el Gordo no ha tocado en la provincia, sí se han vendido décimos agraciados en la Gran Vía de Huelva, La Antilla y otras localidades, llevando ilusión a parte del territorio onubense.

Entre las sorpresas, en la tienda Bimba y Lola, los décimos del segundo premio han sido compartidos entre las trabajadoras del establecimiento, sumando un toque de emoción y compañerismo a la jornada. Además, en Cristóbal Colón cayó un quinto premio, completando un reparto que también se ha registrado en otras provincias como Madrid, Cáceres, Granada, Almería, Mérida, La Coruña, Chiclana de la Frontera, Badajoz, Córdoba, Jerez de la Frontera, Valladolid y Alcalá de Henares.

A pesar de que el Gordo no ha llegado a Huelva, la provincia ha disfrutado de premios importantes que mantienen viva la ilusión de la Lotería de Navidad entre los onubenses.