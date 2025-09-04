Huelva registra más de 1.100 traslados interhospitalarios de pacientes críticos en 2024

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía gestionó durante 2024 un total de 16.937 traslados interhospitalarios de pacientes críticos en toda la comunidad, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al año anterior. De ellos, 1.115 se realizaron en la provincia de Huelva, situándose por debajo de provincias como Sevilla (4.078), Cádiz (3.539) o Málaga (3.066), y ligeramente por detrás de Granada (2.111).

La mayoría de los traslados se realizaron por vía terrestre (16.076), aunque 863 movilizaciones requirieron el uso de helicópteros medicalizados, especialmente en casos emergentes o de patologías tiempo dependientes, cuyo número aumentó un 18,3% respecto a 2023.

En Huelva, los traslados fueron coordinados desde los centros del 061, adaptando los recursos según la patología y gravedad de los pacientes. Los principales motivos de traslado incluyen infartos, ictus, accidentes de tráfico y otras patologías tiempo dependientes, y aproximadamente un 10% de los casos correspondieron a pacientes pediátricos.

Los datos muestran cómo la provincia de Huelva mantiene una actividad significativa en el transporte de pacientes críticos, aunque sigue por detrás de las provincias más pobladas de Andalucía en cuanto a volumen de traslados, reflejando tanto la densidad de población como la distribución de los recursos sanitarios en la región.