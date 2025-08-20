La AEMET reduce el riesgo extremo de incendios en Huelva a partir de mañana, gracias a la bajada de temperaturas

La provincia de Huelva encara una tregua en el riesgo de incendios forestales después de varias jornadas marcadas por temperaturas extremas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del jueves se producirá un notable descenso de los termómetros y un aumento de la humedad relativa, lo que permitirá reducir de forma considerable los niveles de peligro.

No obstante, durante la jornada de hoy miércoles el mapa de riesgo mantiene a casi todo el territorio onubense en valores muy altos o extremos, lo que obliga a extremar precauciones. Desde el Plan Infoca recuerdan que, pese a la mejoría que se avecina, el verano sigue siendo una época crítica y cualquier imprudencia puede derivar en un incendio forestal.