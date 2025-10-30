Huelva recupera la calma tras el temporal: los municipios más afectados comienzan a normalizar su situación

La provincia de Huelva amanece este jueves con un panorama más tranquilo después del fuerte temporal de lluvias y viento que azotó el territorio durante la jornada del miércoles y que mantuvo activo el aviso rojo por precipitaciones. Las autoridades, que han desactivado la fase de emergencia, confirman que la situación evoluciona favorablemente y la mayoría de los municipios afectados comienzan a recuperar la normalidad.

Según datos del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, se registraron 344 incidencias relacionadas con anegaciones, caída de árboles, desprendimientos y cortes de carreteras en varios puntos de la provincia. Los avisos se concentraron principalmente en Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, donde las lluvias dejaron calles y bajos inundados, así como balsas de agua en carreteras secundarias.

También Mazagón y Almonte sufrieron importantes acumulaciones de agua que afectaron a viviendas, locales y accesos rurales. En Gibraleón, la caída de una estructura en la calle Juan XXIII provocó un herido que permanece ingresado en el Hospital Juan Ramón Jiménez. En Ayamonte, el centro médico de la calle Antonio Concepción Reboura se vio afectado por la entrada de agua, y varios coches quedaron atrapados en la avenida de la Constitución y en la calle Sor Eloísa.

En Villablanca, los bomberos rescataron a dos personas atrapadas en el interior de su vivienda, mientras que en Cartayase anegó el colegio Juan Ramón Jiménez. En la capital, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en el polígono industrial La Paz, en la calle Cristo por la caída de un árbol sobre un tejado y en la avenida Santa Marta, donde el agua entró en varias viviendas.

El Plan Especial de Inundaciones (PERI) continúa activado en fase de emergencia, aunque las lluvias han remitido y los trabajos de limpieza y restablecimiento de la normalidad avanzan a buen ritmo en las zonas más afectadas.