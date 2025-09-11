La provincia de Huelva, entre las más afectadas por incendios este verano en Andalucía

El verano de 2025 ha sido especialmente duro en Huelva en materia de incendios forestales, convirtiendo a la provincia en una de las más afectadas de toda Andalucía. Además, tres de los nueve incendios que requirieron la activación del nivel 1 del Plan de Emergencias se registraron en el territorio onubense: Zalamea la Real (21 de junio), Jabugo (12 de agosto) y Bonares (17 de agosto).

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, destacó durante su comparecencia en el Parlamento andaluz que, pese a la intensidad del verano, el Infoca ha logrado contener la mayoría de los incendios. Entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, se han realizado 737 intervenciones en Andalucía, 258 más que en el mismo periodo de 2024, y el 85% de los incendios se han limitado a conatos, lo que ha minimizado el impacto sobre el territorio.

El consejero subrayó la capacidad de respuesta del Infoca, considerado uno de los mejores dispositivos de Europa, y recordó que el presupuesto de 2025 asciende a 257 millones de euros, con más de 146 millones destinados a prevención y 111 millones a extinción. En Huelva, los equipos contaron con medios terrestres y aéreos preparados para actuar de manera inmediata en los incendios de mayor riesgo.

Sanz hizo hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana y la prevención, recordando que el 90% de los incendios forestales tienen origen humano. Además, alertó de que septiembre y octubre siguen siendo meses de alto riesgo, por lo que recomendó extremar la prudencia y avisar al 112 ante cualquier indicio de fuego para evitar daños mayores en el entorno natural de la provincia.