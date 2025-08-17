Huelva, la provincia andaluza con menor gasto medio diario por turista en 2025, pese a recibir 1,33 millones de visitantes

Durante el primer semestre de 2025, Huelva recibió 1,33 millones de turistas, una cifra significativa que, sin embargo, supuso una caída de 104.000 visitantes respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la provincia mantiene el menor gasto medio diario por turista de toda Andalucía, con aproximadamente 59,5 euros, según el cálculo basado en un gasto total de 316,4 millones de euros y una estancia media estimada de cuatro días.

Este perfil de visitante, mayoritariamente nacional y familiar, con estancias relativamente breves y alojamientos económicos, limita el impacto económico real del turismo en la provincia. Aunque Málaga, Sevilla y otras provincias andaluzas cuentan con un gasto medio diario superior a 80 euros, Huelva debe enfrentar el desafío de diversificar y potenciar su oferta turística para atraer a turistas con mayor poder adquisitivo.

El descenso en el número de visitantes y el bajo gasto medio refuerzan la urgencia de impulsar estrategias que mejoren la promoción, amplíen la oferta de calidad y fomenten la llegada de turistas internacionales.

El sector confía en que el verano de 2025 suponga una recuperación en la ocupación hotelera y en el flujo de visitantes, pero advierte que el crecimiento debe traducirse también en un mayor beneficio económico para la provincia y sus negocios vinculados al turismo.